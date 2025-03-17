Во Владивостоке мужчина попал в больницу, сделав две тысячи приседаний

Мужчина присел две тысячи раз, чтобы получить приз, да и задача показалась не очень сложной. Но после интенсивных упражнений у молодого человека сильно отекли ноги. Начались проблемы с мочеиспусканием. Моча стала темно-коричневой, а потом и вовсе пропала. Тогда он обратился в больницу, где врачи провели обследование в отделении нефрологии.