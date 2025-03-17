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Во Владивостоке мужчина попал в больницу, сделав две тысячи приседаний

Житель Владивостока попал в клинику, сделав на спор две тысячи приседаний, сообщили в пресс-службе городской клинической больницы N2.

Источник: Российская газета

Мужчина присел две тысячи раз, чтобы получить приз, да и задача показалась не очень сложной. Но после интенсивных упражнений у молодого человека сильно отекли ноги. Начались проблемы с мочеиспусканием. Моча стала темно-коричневой, а потом и вовсе пропала. Тогда он обратился в больницу, где врачи провели обследование в отделении нефрологии.

Анализы показали, что почки наполовину отказали. Состояние победителя пари удалось стабилизировать, но дефект почек остался. Молодому пациенту для полного восстановления может понадобиться год.