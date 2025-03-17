Автомобиль Geely перевернулся после ДТП на Долгиновском тракте в Минске

Согласно предварительным данным, в понедельник, 17 марта, примерное в 08.30 42-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Nissan, выезжала со двора дома № 1, расположенного по улице Выготского в сторону Долгиновского тракта. Она не уступила дорогу и врезалась в ехавшую машину Geely.