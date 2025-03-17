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Автомобиль Geely перевернулся после ДТП на Долгиновском тракте в Минске

ДТП с тремя авто случилось на Долгиновском тракте в Минске, один автомобиль перевернулся.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль Geely перевернулся после ДТП на Долгиновском тракте в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, в понедельник, 17 марта, примерное в 08.30 42-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Nissan, выезжала со двора дома № 1, расположенного по улице Выготского в сторону Долгиновского тракта. Она не уступила дорогу и врезалась в ехавшую машину Geely.

От удара указанное авто отбросило на движущийся попутно автомобиль Volkswagen. В результате ДТП машина Geely перевернулась. В ГАИ уточнили, что никто не пострадала, у транспортных средств механические повреждения.

Ранее мы писали, что Volkswagen разорвало на две части после удара об опору в Бресте, водитель погиб.

Тем временем в Минске пьяный бездомный разбил автомобиль Geely, прогоняя из него черта.

А еще Минобороны сказало про ограничение движения транспорта в Минске с 18 марта: «В течение пяти недель».