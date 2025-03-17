На нефтекомплексе в Туапсе ликвидировали открытое горение

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
Напомним, резервуар с топливом тушат четвертый день. Пожар локализован на площади 1250 кв. метров. В работах по ликвидации задействованы 188 человек и 55 единиц техники.
Ситуация, как отметил Сергей Бойко, находится под контролем огнеборцев.
Ранее мы писали, на мусорном полигоне в Новороссийске продолжают тушить пожар. Службы пожаротушения продолжают отсыпку грунтом и пролив водой очагов возгорания. По последним данным, уже выполнено более 1,4 тыс. рейсов самосвалами и отсыпано 22 тыс. кубометров.
«АиФ-Юг» рассказывал: в Краснодарском крае объявили четвертый класс пожароопасности. Штормовое предупреждении о высокой вероятности возгораний будет действовать до конца суток 17 марта, а также в течение 18 марта в северо-восточных, юго-восточных, юго-западных, северо-западных и центральных районах Краснодарского края.