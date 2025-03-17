На нефтекомплексе в Туапсе ликвидировали открытое горение

«АиФ-Юг» рассказывал: в Краснодарском крае объявили четвертый класс пожароопасности. Штормовое предупреждении о высокой вероятности возгораний будет действовать до конца суток 17 марта, а также в течение 18 марта в северо-восточных, юго-восточных, юго-западных, северо-западных и центральных районах Краснодарского края.