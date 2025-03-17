С мэрии Карабаша требуют 100 тыс. рублей для покусанного бродячей собакой ребенка

Все произошло 14 февраля текущего года.
Днем 9-летний мальчик гулял по улице Горняк, подвергся нападению бродячей собаки. Он получил раны верхней и нижней губы, а также нижнего века. Хозяев с собакой не было, ошейник и намордник отсутствовали.
После случившегося ребенку оказали медицинскую помощь.
«В связи с ненадлежащим исполнением полномочий по организации мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию животных без владельцев прокуратурой главе Карабашского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона», — прокомментировали в прокуратуре региона.
Также в суд предъявлено исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о возмещении морального вреда в размере 100 тыс. рублей.
Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по части 1 статьи 293, его завел Следком по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами администрации округа.