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СКР региона проведёт проверку после нападения на скорую в Магнитогорске

Пьяный виновник задержан сотрудниками полиции.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет Челябинской области заинтересовался инцидентом, который произошел в Магнитогорске, и организовал проверку после нападения на скорую. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ЧП произошло ночью 16 марта у дома на улице Советской. Пьяный мужчина напал на приехавшую на вызов бригаду скорой помощи и подрался с водителем. Агрессивного местного жителя задержали сотрудники Росгвардии. Видео инцидента попало на камеру домофона.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления по статье УК РФ «Хулиганство с применением насилия к гражданам». По результатам будет принято процессуальное решение.