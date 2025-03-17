СКР региона проведёт проверку после нападения на скорую в Магнитогорске

Следственный комитет Челябинской области заинтересовался инцидентом, который произошел в Магнитогорске, и организовал проверку после нападения на скорую. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, ЧП произошло ночью 16 марта у дома на улице Советской. Пьяный мужчина напал на приехавшую на вызов бригаду скорой помощи и подрался с водителем. Агрессивного местного жителя задержали сотрудники Росгвардии. Видео инцидента попало на камеру домофона.
По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления по статье УК РФ «Хулиганство с применением насилия к гражданам». По результатам будет принято процессуальное решение.