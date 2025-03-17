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Бастрыкин взял на контроль жалобу на халатность врачей

Ребенку потребовалась экстренная эвакуация санавиацией в Уфу и две операции.

Источник: РИА "Новости"

В СК России поступило обращение жительницы Стерлитамака о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее трехлетней дочери.

По словам женщину, в феврале ее ребенка доставили в больницу с болями в животе, судорогами и высокой температурой, но необходимое обследование не проводилось, и в госпитализации было отказано. На следующий день состояние девочки резко ухудшилось, и её госпитализировали, однако адекватное лечение отсутствовало на протяжении недели.

Только после многочисленных жалоб матери ее дочке сделали УЗИ, выявившее серьезные осложнения — абсцесс и гнойный перитонит. Ребенку потребовалась экстренная эвакуация санавиацией в Уфу и две операции. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

СК по РБ начал проверку по данному факту. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль.