Бастрыкин взял на контроль жалобу на халатность врачей

По словам женщину, в феврале ее ребенка доставили в больницу с болями в животе, судорогами и высокой температурой, но необходимое обследование не проводилось, и в госпитализации было отказано. На следующий день состояние девочки резко ухудшилось, и её госпитализировали, однако адекватное лечение отсутствовало на протяжении недели.