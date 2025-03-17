Бревна посыпались с палубы в воду: в Находке на капитана судна заведут дело за утерю груза

В Приморье капитан судна может понести наказание за происшествие, произошедшее в начале года в порту Ольга: судно накренилось, и бревна, лежавшие на палубе, посыпались в воду. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Находкинскую транспортную прокуратуру.
Находкинская транспортная прокуратура выяснила все обстоятельства происшествия, связанные с утерей палубного груза. 16 января 2025 года в морском порту Ольга в Приморском крае произошло ЧП. Судно «Степан Гейц» загружали бревнами, но оно накренилось, и более тысячи кубических метров груза упало в ледяную воду. Само судно получило незначительные повреждения.
Прокуратура выяснила, что причиной аварии стало несоблюдение членами экипажа требований безопасности к морской перевозке грузов. По недосмотру вода попала в трюм, и устойчивость судна нарушилась. Меры по откачке воды были приняты с опозданием.
Находкинский транспортный прокурор потребовал с компании-владельца судна устранить все нарушения, чтобы такие ЧП больше не повторились. Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности капитана судна за нарушение технических регламентов.
Ранее «КП» писала, что в Приморье груженное пиломатериалами судно едва не перевернулось у причала.