Бревна посыпались с палубы в воду: в Находке на капитана судна заведут дело за утерю груза

В Приморье капитан судна может понести наказание за происшествие, произошедшее в начале года в порту Ольга: судно накренилось, и бревна, лежавшие на палубе, посыпались в воду. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Находкинскую транспортную прокуратуру.