«Обвинил в сговоре с сестрой, заставил написать “повинную” в РОВД». В Мозыре бывший муж сестры напал с ножом и угрожал женщине расправой из-за выселения из квартиры

Согласно данным следствия, ночью 1 декабря 2024 года 36-летняя потерпевшая после работы в караоке возвращалась домой на такси. Зайдя в подъезд, она заметила, что датчик движения на свет не сработал. С помощью фонарика в телефоне она подошла к двери своей квартиры, вставила ключ в замок. Женщина осмотрелась и заметила на лестнице фигуру, приближавшуюся к ней. Она забежала в квартиру и хотела быстро закрыть дверь. Но неизвестный ворвался в дом, набросившись с кулаками и электрошокером на женщину.