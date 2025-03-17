«Обвинил в сговоре с сестрой, заставил написать “повинную” в РОВД». В Мозыре бывший муж сестры напал с ножом и угрожал женщине расправой из-за выселения из квартиры

В Мозыре бывший муж сестры напал с ножом на женщину из-за выселения из квартиры. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, ночью 1 декабря 2024 года 36-летняя потерпевшая после работы в караоке возвращалась домой на такси. Зайдя в подъезд, она заметила, что датчик движения на свет не сработал. С помощью фонарика в телефоне она подошла к двери своей квартиры, вставила ключ в замок. Женщина осмотрелась и заметила на лестнице фигуру, приближавшуюся к ней. Она забежала в квартиру и хотела быстро закрыть дверь. Но неизвестный ворвался в дом, набросившись с кулаками и электрошокером на женщину.
Жительница Мозыря стала звать на помощь, однако ее быстро осек знакомый пьяный голос. Незнакомцем оказался бывший супруг родной сестры. Фигурант оказался недоволен решением суда о принудительном выселении из квартиры, где он жил до развода с женой и детьми.
«К его удивлению и негодованию, жилье оказалось оформлено на свояченицу», — сообщили в ведомстве.
В СК добавили, что мужчина обвинил женщину в сговоре с сестрой, а затем, угрожая ножом и расправой, заставил ее написать заявление в суд, прокуратуру, письмо на его имя с признаниями о даче ложных показаний на судебном заседании по обстоятельствам приобретения квартиры. После этого фигурант вынудил потерпевшую пойти с ним в спорную квартиру, которая находилась в соседнем подъезде.
«Заставил написать “повинную” в РОВД и обличительное письмо сестре. После связал ей руки и продолжил психологический прессинг», — говорится в сообщении.
Уточняется, что примерно к 10.00 к мужчине приехал его знакомый, который освободил женщину. Вернувшись домой, она позвонила сестре и вызвала милицию. Следственный комитет в отношении 47-летнего жителя Мозыря завел уголовное дело сразу по нескольким статьям. Среди них часть 1 статьи 202 Уголовного кодекса — незаконное вторжение в жилище вопреки воле проживающих в нем лиц; часть 1 статьи 182 УК — тайное, соединенное с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с угрозой применения такого насилия, с иными формами принуждения противоправное завладение человеком, связанное с его перемещением в другое место.
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