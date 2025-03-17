В Хабаровске первоклассница погибла, катаясь на перилах в подъезде

В Хабаровске семилетняя девочка трагически погибла, катаясь на перилах в подъезде многоэтажного дома на улице Подгаева. Ребёнок сорвался и застрял между этажами, когда куртка зацепилась за конструкцию, сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, но спасти девочку не удалось — медики боролись за её жизнь, но реанимационные мероприятия не помогли.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Подобная трагедия произошла в Омске в феврале 2024 года. Там мальчик упал с перил шестого этажа и погиб.