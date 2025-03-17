Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске первоклассница погибла, катаясь на перилах в подъезде

Трагедия в многоэтажке: девочка сорвалась с перил.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске семилетняя девочка трагически погибла, катаясь на перилах в подъезде многоэтажного дома на улице Подгаева. Ребёнок сорвался и застрял между этажами, когда куртка зацепилась за конструкцию, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, но спасти девочку не удалось — медики боролись за её жизнь, но реанимационные мероприятия не помогли.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Подобная трагедия произошла в Омске в феврале 2024 года. Там мальчик упал с перил шестого этажа и погиб.