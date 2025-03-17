В Хабаровске первоклассница погибла, катаясь на перилах в подъезде

В Хабаровске семилетняя девочка трагически погибла, катаясь на перилах в подъезде многоэтажного дома на улице Подгаева. Ребёнок сорвался и застрял между этажами, когда куртка зацепилась за конструкцию, сообщает телеграм-канал Amur Mash.