Группа «черных» риелторов подселяла к жителям Перми бомжей в квартиры

Житель Перми, которого пытались выселить из квартиры, получил компенсацию за моральный ущерб от своего преследователя через судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Группа «черных» риэлторов на протяжении длительного времени изводили жителей Перми, заставляя их заключать крайне невыгодные сделки. Группировка отыскивала объявления о продаже долей в жилых помещениях, обращая внимание на те ситуации, где возникали конфликты между собственниками. После покупки недвижимости они всеми силами пытались заставить остальных дольщиков продать свои части по ценам, значительно ниже рыночных.
В ход шло все: угрозы, насилие, а также порча имущества. В одном из случаев в квартиру были подселены бездомные, которые за несколько дней превратили жизнь соседей в настоящий ад. Под давлением постоянного психологического террора люди соглашались на любые условия, лишь бы избежать дальнейших неприятностей. Однако вскоре терпение собственников лопнуло, и они обратились в полицию.
В ходе расследования уголовного дела было доказано, что прикамцы принуждали людей к сделкам через угрозы. Трое сообщников получили реальные сроки заключения, а также обязаны были компенсировать пострадавшим моральный ущерб.
Один из пострадавших, ранее избитый преступниками, подал еще одно заявление. Должника, находившегося в тюрьме, уведомили о возбуждении исполнительного производства. Понимая, что дополнительные санкции могут усугубить его положение, мужчина решил не откладывать погашение долга и выплатил 30 тысяч рублей в установленный срок. После этого исполнительное производство было завершено, и долг был полностью погашен.