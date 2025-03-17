Группа «черных» риелторов подселяла к жителям Перми бомжей в квартиры

В ход шло все: угрозы, насилие, а также порча имущества. В одном из случаев в квартиру были подселены бездомные, которые за несколько дней превратили жизнь соседей в настоящий ад. Под давлением постоянного психологического террора люди соглашались на любые условия, лишь бы избежать дальнейших неприятностей. Однако вскоре терпение собственников лопнуло, и они обратились в полицию.