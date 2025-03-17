Омичку, получавшую деньги на несуществующего ребёнка, осудили

Она использовала поддельное свидетельство о рождении ребенка, полученное по почте из Москвы, чтобы получить более 480 тысяч рублей пособий за период с декабря 2021 по март 2023 года. Признав вину, она частично возместила ущерб. Суд назначил ей год принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства, а также удовлетворил иски о взыскании оставшейся суммы ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.