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Омичку, получавшую деньги на несуществующего ребёнка, осудили

Женщина поплатилась за мошенничество.

Прокуратура Омской области сообщила, что 41-летняя женщина получила приговор за мошенничество с социальными выплатами.

Она использовала поддельное свидетельство о рождении ребенка, полученное по почте из Москвы, чтобы получить более 480 тысяч рублей пособий за период с декабря 2021 по март 2023 года. Признав вину, она частично возместила ущерб. Суд назначил ей год принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства, а также удовлетворил иски о взыскании оставшейся суммы ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.