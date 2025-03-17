Спасатели ликвидировали последствия ДТП с ребёнком в Гурьевском округе

Спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля и оказали первую помощь. В результате аварии пострадала женщина, её передали медикам. Здоровью ребёнка ничего не угрожает, отметили в МЧС. На месте работали четыре человека личного состава и одна единица техники.