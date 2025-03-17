Задержан свердловчанин, который 8 Марта выстрелил в голову прохожему

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанный и ранее неоднократно нарушал закон. «Он судим в 2010 году за причинение побоев, в 2012 году — за побои и хулиганство, а также причинение средней тяжести вреда здоровью. В 2018 году судим за вымогательство. Крайний раз наказание он отбывал в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев. Освободился “из мест не столь отдаленных” в мае 2020 года. Сейчас в случае подтверждения его вины судом мужчину ожидает новое наказание», — рассказал полковник Горелых.