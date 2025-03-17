Задержан свердловчанин, который 8 Марта выстрелил в голову прохожему

В Ревде 8 марта местный житель без причины открыл стрельбу по прохожему. Стрелок сам сдался в полицию, ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.
Инцидент произошел утром праздничного дня у магазина на ул. Максима Горького. Ранее судимый местный житель 1987 года рождения выстрелил в голову прохожему из устройства, начиненного аэрозолем для отпугивания агрессивных животных. Пострадавшему — мужчине 1988 года рождения — пришлось обратиться в больницу.
Стрелок с места событий скрылся, но уже через несколько часов сам пришел в полицию и рассказал о случившемся. Сейчас он находится под стражей, расследование продолжается, в том числе назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанный и ранее неоднократно нарушал закон. «Он судим в 2010 году за причинение побоев, в 2012 году — за побои и хулиганство, а также причинение средней тяжести вреда здоровью. В 2018 году судим за вымогательство. Крайний раз наказание он отбывал в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев. Освободился “из мест не столь отдаленных” в мае 2020 года. Сейчас в случае подтверждения его вины судом мужчину ожидает новое наказание», — рассказал полковник Горелых.