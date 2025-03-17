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Замгубернатора Ростовской области Федотову уволили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 марта. /ТАСС/. Заместитель губернатора — министр финансов Ростовской области Лилия Федотова, в отношении которой возбуждено уголовное дело, освобождена от должности в связи с окончанием срока действия контракта. Об этом ТАСС сообщил замминистра информационной политики Ростовской области Сергей Тюрин.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

«С Федотовой служебный контракт расторгнут в связи с окончанием срока его действия», — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще один замгубернатора — министра сельского хозяйства региона Константин Рачаловский, в отношении которого также расследуется дело о превышении полномочий, все еще остается в должности.

По данным СК РФ, Федотова подозревается в превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В правоохранительных органах региона ТАСС уточнили, что следователи провели обыски по месту жительства и на рабочем месте замгубернатора, изъяты документы и электронные носители.

По версии следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. При этом долговая политика региона предусматривает возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам. Следствие считает, что таким образом бюджету был нанесен ущерб в размере 1,9 млрд рублей.

Решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Федотова арестована. В ходе заседания по избранию ей меры пресечения следователь сообщил, что в ходе допроса Федотова не признала вину.