Замгубернатора Ростовской области Федотову уволили

По версии следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. При этом долговая политика региона предусматривает возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам. Следствие считает, что таким образом бюджету был нанесен ущерб в размере 1,9 млрд рублей.