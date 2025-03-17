В Воронеже мошенники повесили на замдиректора техникума кредит почти в миллион рублей

Сотрудница воронежского техникума оказалась в кредитной кабале из-за мошенников. Жертвой дистанционных аферистов в результате преступной многоходовки стала 57-летняя замдиректора по учебной работе.
Женщина рассказала в полиции, что мошенники, представившись сотрудниками пенсионного фонда, Госуслуг и госбезопасности, убедили ее передать код из смс, а затем установить вредоносный файл на телефон и оформить кредиты. Получив доступ к онлайн банку, аферисты распоряжались ее средствами, обещая, что за кредиты платить не придется. В итоге потерпевшая осталась с долгом в 925 тыс рублей.
За минувшие выходные от действий мошенников пострадали 12 жителей Воронежской области, в общей сложности они лишились более двух миллионов рублей.