В Воронеже мошенники повесили на замдиректора техникума кредит почти в миллион рублей

Женщина рассказала в полиции, что мошенники, представившись сотрудниками пенсионного фонда, Госуслуг и госбезопасности, убедили ее передать код из смс, а затем установить вредоносный файл на телефон и оформить кредиты. Получив доступ к онлайн банку, аферисты распоряжались ее средствами, обещая, что за кредиты платить не придется. В итоге потерпевшая осталась с долгом в 925 тыс рублей.