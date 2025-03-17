Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20-летняя студентка может сесть на 20 лет за то, что она устроила в квартире

Пограничники и милиция задержали 20-летнюю студентку, которой грозит 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Минске с поличным была задержана 20-летняя студентка, которая может сесть на 20 лет за то, что она устроила в квартире. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Так, в интернете девушка нашла объявление и стала работать на наркомаркет. Фигурантке передавали оптовые партии психотропа, которые она затем фасовала на мелкие дозы и раскладывала по тайникам в лесу.

Затем белоруске сказали самой изготавливать наркотик. Для этого она приобрела оборудование и нужные прекурсоры. Синтезированный преступницей наркотик обнаружили у нее в квартире при обыске.

Задержали подозреваемую с поличным оперативники наркоконтроля с коллегами из Госпогранкомитета.

Студентке инкриминируют незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ей грозит до 20 лет заключения.

А еще в Минске пьяный бездомный разбил автомобиль Geely, прогоняя из него черта.