20-летняя студентка может сесть на 20 лет за то, что она устроила в квартире

В Минске с поличным была задержана 20-летняя студентка, которая может сесть на 20 лет за то, что она устроила в квартире. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Так, в интернете девушка нашла объявление и стала работать на наркомаркет. Фигурантке передавали оптовые партии психотропа, которые она затем фасовала на мелкие дозы и раскладывала по тайникам в лесу.
Затем белоруске сказали самой изготавливать наркотик. Для этого она приобрела оборудование и нужные прекурсоры. Синтезированный преступницей наркотик обнаружили у нее в квартире при обыске.
Задержали подозреваемую с поличным оперативники наркоконтроля с коллегами из Госпогранкомитета.
Студентке инкриминируют незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ей грозит до 20 лет заключения.
А еще в Минске пьяный бездомный разбил автомобиль Geely, прогоняя из него черта.