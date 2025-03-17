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МВД: в Беларуси в 2024 году произошел всплеск детской преступности

По данным милиции, рост преступности среди несовершеннолетних произошел по двум видам преступлений.

Источник: БЕЛТА

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Число преступлений, совершенных детьми, увеличилось в Беларуси в 2024 году, речь в первую очередь идет о двух видах правонарушений, сообщил заместитель начальника отдела организации работы ИДН главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Василий Демидович.

«По итогам 2024 года у нас сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с увеличением количества преступлений с участием детей», — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Вместе с тем представитель МВД отметил, что в целом уровень детской преступности в республике за последние 10 лет снизился в два раза: если в 2015 году детьми было совершено 2800 преступлений, то в 2024-м — 1400.