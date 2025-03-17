В Самарской области начались природные пожары

В субботу, 15 марта, днём, в Безенчукском районе Самарской области произошёл природный пожар.
Вблизи сельского поселения Потуловка загорелась сухая трава на площади 0,066 гектаров.
Вызов пожарных поступил в экстренные службы в 15:28. На тушение направили расчет пожарно-спасательной части № 115 отряда № 44 и добровольную пожарную команду сельского поселения Натальино.
Для тушения горящей травы пятеро пожарных использовали один водяной ствол «Б» и два ранцевых огнетушителя.
В 15:58 пожар удалось локализовать, а в 17:09 — полностью потушить. Причины пожара устанавливаются, сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.