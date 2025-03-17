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В Самарской области начались природные пожары

В Безенчукском районе горела сухая трава на 660 квадратных метрах.

В субботу, 15 марта, днём, в Безенчукском районе Самарской области произошёл природный пожар.

Вблизи сельского поселения Потуловка загорелась сухая трава на площади 0,066 гектаров.

Вызов пожарных поступил в экстренные службы в 15:28. На тушение направили расчет пожарно-спасательной части № 115 отряда № 44 и добровольную пожарную команду сельского поселения Натальино.

Для тушения горящей травы пятеро пожарных использовали один водяной ствол «Б» и два ранцевых огнетушителя.

В 15:58 пожар удалось локализовать, а в 17:09 — полностью потушить. Причины пожара устанавливаются, сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.