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«Может сесть на семь лет». Минчанин угрожал взрывом вокзала, когда ему не понравилась цена билета на поезд

Минчанин угрожал взрывом вокзала, когда ему не понравилась цена билета на поезд.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин угрожал взрывом вокзала, когда ему не понравилась цена билета на поезд. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что на номер 105 железнодорожного вокзала позвонил неизвестный. Он интересовался стоимостью билетов на поезд, а затем сообщил про готовящийся взрыв. Сотрудниками по борьбе с киберпреступностью Заводского РУВД был задержан фигурант. Им оказался 58-летний неработающий житель Минска.

Мужчина сказал сотрудникам милиции, что в момент разговора с сотрудницей железнодорожного вокзала ему не понравилась цена на билет. Это и послужило поводом для высказывания угроз о взрыве. В отношении минчанина заведено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Тем временем в Мозыре бывший муж сестры напал с ножом и угрожал женщине расправой из-за выселения из квартиры: «Обвинил в сговоре с сестрой, заставил написать “повинную” в РОВД».

Кстати, судмедэксперты помогли белоруске установить родство ребенка после смерти мужчины: «В официальном браке не состояли».

Кроме того, Минтруда сказало о дополнительной пенсии в Беларуси.