«Может сесть на семь лет». Минчанин угрожал взрывом вокзала, когда ему не понравилась цена билета на поезд

Минчанин угрожал взрывом вокзала, когда ему не понравилась цена билета на поезд. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что на номер 105 железнодорожного вокзала позвонил неизвестный. Он интересовался стоимостью билетов на поезд, а затем сообщил про готовящийся взрыв. Сотрудниками по борьбе с киберпреступностью Заводского РУВД был задержан фигурант. Им оказался 58-летний неработающий житель Минска.
Мужчина сказал сотрудникам милиции, что в момент разговора с сотрудницей железнодорожного вокзала ему не понравилась цена на билет. Это и послужило поводом для высказывания угроз о взрыве. В отношении минчанина заведено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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