«Может сесть на семь лет». Минчанин угрожал взрывом вокзала, когда ему не понравилась цена билета на поезд

Мужчина сказал сотрудникам милиции, что в момент разговора с сотрудницей железнодорожного вокзала ему не понравилась цена на билет. Это и послужило поводом для высказывания угроз о взрыве. В отношении минчанина заведено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Ему грозит до семи лет лишения свободы.