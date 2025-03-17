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О схеме мошенничества с дорогими авто рассказали в полиции

В последнее время в сфере междугородних перевозок активизировались мошенники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Криминальная полиция Алматы предупреждает граждан о растущем числе случаев, когда злоумышленники похищают дорогостоящие автомобили и товары, обманывая водителей и заказчиков.

Как действуют мошенники? Они связываются с владельцами грузов и водителями автовозов или фур, представляясь либо перевозчиками, либо клиентами, и обманным путем убеждают обе стороны в легитимности сделки. После этого украденный груз перегружается для последующей незаконной продажи. Особенно часто такие преступления происходят при перевозке автомобилей и грузов из Алматы и Алматинской области в другие регионы.

Полиция призывает тщательно проверять документы перевозчика; сверять номер телефона водителя с тем, что указан в объявлении; лично уточнять маршрут и конечный пункт доставки, а также обращать внимание на отзывы и репутацию перевозчика.

«При любых сомнениях немедленно сообщайте в полицию. Будьте внимательны и защитите свое имущество от мошенников», — добавили в полиции.