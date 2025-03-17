О схеме мошенничества с дорогими авто рассказали в полиции

Как действуют мошенники? Они связываются с владельцами грузов и водителями автовозов или фур, представляясь либо перевозчиками, либо клиентами, и обманным путем убеждают обе стороны в легитимности сделки. После этого украденный груз перегружается для последующей незаконной продажи. Особенно часто такие преступления происходят при перевозке автомобилей и грузов из Алматы и Алматинской области в другие регионы.