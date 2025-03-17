Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двойное убийство произошло в Ростовской области, возбуждено дело

Двух женщин убили в станице Тацинской Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В станице Тацинской Ростовской области нашли тела 64-летней женщины и ее 65-летней сиделки. После этого было возбуждено дело о двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным ведомства, об умерших женщинах стало известно вчера, 16 марта. При осмотре умерших были выявлены признаки насильственной смерти.

— Следователь уже осмотрел место происшествия. Назначено проведение медицинских, молекулярно-генетических и иных судебных экспертиз, — прокомментировали в СК.

Сейчас представители СК уточняют обстоятельства случившегося, а также устанавливают причастных к преступлению.

Напомним, ранее жительница Дона получила 12 лет за жестокое убийство знакомой.