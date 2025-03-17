Двойное убийство произошло в Ростовской области, возбуждено дело

В станице Тацинской Ростовской области нашли тела 64-летней женщины и ее 65-летней сиделки. После этого было возбуждено дело о двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По данным ведомства, об умерших женщинах стало известно вчера, 16 марта. При осмотре умерших были выявлены признаки насильственной смерти.
— Следователь уже осмотрел место происшествия. Назначено проведение медицинских, молекулярно-генетических и иных судебных экспертиз, — прокомментировали в СК.
Сейчас представители СК уточняют обстоятельства случившегося, а также устанавливают причастных к преступлению.
Напомним, ранее жительница Дона получила 12 лет за жестокое убийство знакомой.