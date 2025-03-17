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В Самаре завершили расследование дела экс-начальника миграции

Бывшего начальника отдела по вопросам миграции в Самаре обвиняют в получении взятки.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре летом прошлого года был задержан бывший начальник отдела по вопросам миграции и его посредник. Их обвиняют во взяточничестве, об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.

— По версии следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024 года обвиняемый каждый месяц получал от предпринимателя взятку. Общая сумма составила не менее 340 тысяч рублей. За полученные средства подозреваемый оказывал услуги — не проводил проверки иностранных граждан, работающих на предпринимателя, — отметили в ведомстве.

В мае обвиняемого поймали во время передачи очередной взятки. Сейчас бывший начальник отдела и его посредник заключены под стражу. Уголовное дело направили в суд.