В Самаре завершили расследование дела экс-начальника миграции

В Самаре летом прошлого года был задержан бывший начальник отдела по вопросам миграции и его посредник. Их обвиняют во взяточничестве, об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.
— По версии следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024 года обвиняемый каждый месяц получал от предпринимателя взятку. Общая сумма составила не менее 340 тысяч рублей. За полученные средства подозреваемый оказывал услуги — не проводил проверки иностранных граждан, работающих на предпринимателя, — отметили в ведомстве.
В мае обвиняемого поймали во время передачи очередной взятки. Сейчас бывший начальник отдела и его посредник заключены под стражу. Уголовное дело направили в суд.