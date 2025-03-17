В Самаре завершили расследование дела экс-начальника миграции

— По версии следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024 года обвиняемый каждый месяц получал от предпринимателя взятку. Общая сумма составила не менее 340 тысяч рублей. За полученные средства подозреваемый оказывал услуги — не проводил проверки иностранных граждан, работающих на предпринимателя, — отметили в ведомстве.