ФСБ: экс-майор полиции в Ростове приговорен к шести годам колонии

Пролетарский районный суд признал Своеволина виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ростовский областной суд оставил приговор без изменений.
Бывший командир ДОБ ДПС ГИБДД 2 ГУ МВД России по Ростовской области майор полиции Александр Своеволин, занимавший руководящую должность в Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры — филиале ООО «РЖД», получил от родственников фигуранта уголовного дела 10 млн руб. Эти деньги якобы предназначались неустановленным сотрудникам правоохранительных органов за освобождение от ответственности и назначение меры пресечения в виде домашнего ареста.