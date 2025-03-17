ФСБ: экс-майор полиции в Ростове приговорен к шести годам колонии

Бывший командир ДОБ ДПС ГИБДД 2 ГУ МВД России по Ростовской области майор полиции Александр Своеволин, занимавший руководящую должность в Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры — филиале ООО «РЖД», получил от родственников фигуранта уголовного дела 10 млн руб. Эти деньги якобы предназначались неустановленным сотрудникам правоохранительных органов за освобождение от ответственности и назначение меры пресечения в виде домашнего ареста.