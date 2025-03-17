С начала года в Витебской области при пожарах погибли 24 человека

Одной из основных причин возникновения пожаров по-прежнему остается пренебрежение гражданами правилами пожарной безопасности по невнимательности или по незнанию, но итог один.
С целью снижения рисков гибели людей от внешних причин, в том числе пожаров, по причине несоблюдения гражданами основ безопасности жизнедеятельности и правил пожарной безопасности, а также повышения информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг (помощи) в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепления правопорядка и предупреждения правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения, с 22 по 30 марта на территории Витебской области пройдет республиканская акция «За безопасность вместе».
В профилактических мероприятиях примут участие представители органов внутренних дел, труда и социальной защиты, образования, средств информации, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и энергетики, а также Белорусское добровольное пожарное общество. Традиционно в первую очередь субъекты профилактики уделят внимание семьям, в которых дети находятся в социально опасном положении, одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам, инвалидам, гражданам, использующим свое жилье для распития спиртных напитков, лицам, ведущим асоциальный образ жизни, ветеранам Великой Отечественной войны и другим, наиболее социально уязвимым категориям граждан.