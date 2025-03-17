С начала года в Витебской области при пожарах погибли 24 человека

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Витебской области зафиксировано 212 пожаров, это на 19 случаев больше, чем в прошлом году. В огне погибли 24 человека (плюс 10 случаев) к аналогичному периоду прошлого года. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.