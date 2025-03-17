Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года в Витебской области при пожарах погибли 24 человека

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Витебской области зафиксировано 212 пожаров, это на 19 случаев больше, чем в прошлом году. В огне погибли 24 человека (плюс 10 случаев) к аналогичному периоду прошлого года. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Одной из основных причин возникновения пожаров по-прежнему остается пренебрежение гражданами правилами пожарной безопасности по невнимательности или по незнанию, но итог один.

С целью снижения рисков гибели людей от внешних причин, в том числе пожаров, по причине несоблюдения гражданами основ безопасности жизнедеятельности и правил пожарной безопасности, а также повышения информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг (помощи) в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепления правопорядка и предупреждения правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения, с 22 по 30 марта на территории Витебской области пройдет республиканская акция «За безопасность вместе».

В профилактических мероприятиях примут участие представители органов внутренних дел, труда и социальной защиты, образования, средств информации, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и энергетики, а также Белорусское добровольное пожарное общество. Традиционно в первую очередь субъекты профилактики уделят внимание семьям, в которых дети находятся в социально опасном положении, одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам, инвалидам, гражданам, использующим свое жилье для распития спиртных напитков, лицам, ведущим асоциальный образ жизни, ветеранам Великой Отечественной войны и другим, наиболее социально уязвимым категориям граждан.