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Лосиха провалилась под лед на Озернинском водохранилище в Подмосковье

Лосиха провалилась под лед на Озернинском водохранилище в Рузском округе Московской области. Ее удалось спасти сотрудникам Московской областной противопожарно-спасательной службы («Мособлпожспас»). Об этом в понедельник, 17 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Мособлпожспас

Лосиха провалилась под лед на Озернинском водохранилище в Рузском округе Московской области. Ее удалось спасти сотрудникам Московской областной противопожарно-спасательной службы («Мособлпожспас»). Об этом в понедельник, 17 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Работники поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» спасли лосиху, провалившуюся под лед на Озернинском водохранилище в Рузском округе. В единую службу экстренной помощи обратились очевидцы, заметившие животное, отчаянно пытавшееся выбраться из майны, расположенной в двухстах метрах от берега. Прибыв на место, спасатели бензопилой распилили лед, проложив лосихе путь к суше, — написали в Telegram-канале ведомства.

После спасения животное передали ветеринарам для осмотра.

В марте прошлого года пожарные спасли собаку по кличке Умка, которая провалилась под лед в подмосковных Мытищах. Добравшись до практически окоченевшей собаки, спасатели вытащили ее из воды, а пожарные вытянули их на берега.