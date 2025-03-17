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В Башкирии осудят 32-летнего наркосбытчика

В Уфимском районе перед судом предстанет 32-летний мужчина по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах группой лиц по предварительному сговору.

Источник: РИА "Новости"

В марте 2024 года мужчина вступил в наркобанду и стал курьером-закладчиком. Незаконный товар он распространял в Уфе и Уфимском районе. В августе прошлого года мужчину задержали при попытке разместить «синтетику» в тайниках.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, оперативники с помощью телефона преступника выяснили все локации закладок и изъяли наркотики. Свою вину мужчина признал и готовится предстать перед судом. Материалы в отношении его соучастников выделили в отдельное производство.