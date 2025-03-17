В Башкирии осудят 32-летнего наркосбытчика

В марте 2024 года мужчина вступил в наркобанду и стал курьером-закладчиком. Незаконный товар он распространял в Уфе и Уфимском районе. В августе прошлого года мужчину задержали при попытке разместить «синтетику» в тайниках.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, оперативники с помощью телефона преступника выяснили все локации закладок и изъяли наркотики. Свою вину мужчина признал и готовится предстать перед судом. Материалы в отношении его соучастников выделили в отдельное производство.