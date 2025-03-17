Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Граждан предупредили о мошеннической схеме с «перерасчетом квартплаты»

Она рассчитана главным образом на обман пенсионеров.

Источник: Viri Gutiérrez

Мошенники стали использовать схему, при которой гражданам поступают звонки от неизвестных, представляющихся сотрудниками управляющей компании и предлагающих сделать перерасчёт по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Схема, по данным ведомства, рассчитана главным образом на обман пенсионеров. Её целью является получение личных данных граждан. В МВД призвали не верить тем, кто пытается выведать персональные данные, представляясь сотрудником УК.

Напомним, ранее управление МВД по борьбе с киберпреступностью сообщило о мошеннической рассылке в Telegram. В сообщениях говорится, что некий знакомый получателя умер, и приложен файл — якобы с фотографией этого знакомого. На самом деле этот файл устанавливает на устройство вредоносное программное обеспечение.