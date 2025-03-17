Граждан предупредили о мошеннической схеме с «перерасчетом квартплаты»

Напомним, ранее управление МВД по борьбе с киберпреступностью сообщило о мошеннической рассылке в Telegram. В сообщениях говорится, что некий знакомый получателя умер, и приложен файл — якобы с фотографией этого знакомого. На самом деле этот файл устанавливает на устройство вредоносное программное обеспечение.