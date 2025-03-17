В Туапсе полностью потушили пожар на нефтекомплексе

Напомним, возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе случилось в ночь на 14 марта. Пожар произошел после атаки беспилотников. В резервуаре, который охватило огнем, находилось около 20 тысяч тонн бензина. Площадь пожара на поверхности составила более 1 тысячи кв. метров. Возгоранию присвоили 4 ранг опасности.