Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туапсе полностью потушили пожар на нефтекомплексе

Губернатор Кубани поблагодарил спасателей за тушение пожара на нефтекомплексе в Туапсе.

Источник: Комсомольская правда

В Туапсе полностью потушили пожар на нефтекомплексе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Напомним, возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе случилось в ночь на 14 марта. Пожар произошел после атаки беспилотников. В резервуаре, который охватило огнем, находилось около 20 тысяч тонн бензина. Площадь пожара на поверхности составила более 1 тысячи кв. метров. Возгоранию присвоили 4 ранг опасности.

В тушении пожара задействовали 188 человек и 55 единиц техники.

«Благодарен сотрудникам МЧС и всем, кто беспрерывно больше трех суток боролся с огнем», — сказала глава региона Вениамин Кондратьев.