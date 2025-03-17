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В Красноярском крае парапланерист застрял в тайге из-за отказавшего двигателя

В Красноярском крае парапланериста эвакуировали из тайги.

Источник: МЧС по Республике Хакасия

Об этом рассказали в МЧС России.

Пилот вынужденно приземлился в предгорьях Восточного Саяна во время прогулочного полета. Предварительно, у летательного аппарата отказал двигатель. После посадки мужчина оказался возле охотничьей избы на реке Кизир. Спасатели преодолели около 250 километров, чтобы найти пострадавшего.

Мужчину эвакуировали на вертолете МИ-8 МЧС России. Его доставили до поселка Курагино. Медицинская помощь пилоту не понадобилась.

Напомним, ранее двое туристов заблудились в тайге в парке Ергаки и через два дня сами вышли к людям.