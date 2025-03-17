В Новосибирской области за неделю потушили 65 пожаров

За минувшую неделю с 10 по 16 марта в Новосибирской области произошло 65 пожаров, при которых шесть человек получили травмы, двух человек удалось спасти. Такие данные в понедельник, 17 марта приводит пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, 10 марта произошло возгорание в подвале двухэтажного административного здания на улице Лазурной в Октябрьском районе Новосибирска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из подвала шёл дым, а из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. За час удалось ликвидировать открытое горение. В результате происшествия огонь повредил пиломатериалы, строительный мусор и электроинструмент на площади 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Предполагаемой причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания.
Ночью 12 марта пожарно-спасательные подразделения реагировали на тушение железнодорожного вагона на станции Речкуновка. Локализовать пожар удалось в течение 17 минут и не дать огню распространиться на соседние вагоны. Затем ещё 36 минут потребовалось для ликвидации открытого горения. В результате пожара огнём повреждён вагон на площади 65 квадратных метров. Никто не пострадал.
Рано утром 16 марта на пульт дежурного поступил вызов о возгорании в многоэтажном жилом доме на улице Орджоникидзе в Центральном районе Новосибирска. Пожарные прибыли на место ЧП за пять минут, в этот момент из окна квартиры на четвёртом этаже шёл дым.
Подъезд самостоятельно покинули пять человек. Ещё двоих жителей эвакуировали при помощи спасательных устройств. За 12 минут открытое горение было ликвидировано. В результате огонь повредил домашние вещи и мебель на площади 12 квадратных метров. Пострадали две женщины, которых госпитализировали с отравлением продуктами горения.