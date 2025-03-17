В Новосибирской области за неделю потушили 65 пожаров

По данным ведомства, 10 марта произошло возгорание в подвале двухэтажного административного здания на улице Лазурной в Октябрьском районе Новосибирска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из подвала шёл дым, а из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. За час удалось ликвидировать открытое горение. В результате происшествия огонь повредил пиломатериалы, строительный мусор и электроинструмент на площади 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Предполагаемой причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания.