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ГАИ ищет свидетелей ДТП с погибшим велосипедистом в Борисовском районе

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП с погибшим велосипедистом в Борисовском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 19 февраля около 7.20. Водитель, управляя автопоездом в составе тягача МАН TGX 18.440 и полуприцепом Bodex Kis ехал по автодороге Н-8114 Борисов — Костюки со стороны д. Брили в направлении д. Б. Стахово Борисовского района. Вблизи поворота на д. Ляховка Борисовского района на 19-м км автодороги он совершил наезд на велосипедиста, который двигался на велосипеде в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист погиб на месте происшествия.

«Граждан, располагающих какой-либо информацией, просим позвонить по телефонам 70−89−51, 76−12−26, 76−12−27, 102. Конфиденциальность гарантируется», — дополнили в УВД.