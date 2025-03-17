ГАИ ищет свидетелей ДТП с погибшим велосипедистом в Борисовском районе

Инцидент произошел 19 февраля около 7.20. Водитель, управляя автопоездом в составе тягача МАН TGX 18.440 и полуприцепом Bodex Kis ехал по автодороге Н-8114 Борисов — Костюки со стороны д. Брили в направлении д. Б. Стахово Борисовского района. Вблизи поворота на д. Ляховка Борисовского района на 19-м км автодороги он совершил наезд на велосипедиста, который двигался на велосипеде в попутном направлении.