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Экс-майора полиции осудили в Ростове на шесть лет колонии

В Ростове экс-правоохранителя осудили по статье о крупном мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

Экс-командир ДОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области, майор полиции не смог оспорить свое наказание по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

— Приговор в виде 6 лет колонии общего режима остался без изменения. Решение вынесли в Ростовском областном суде, — прокомментировали в УФСБ.

По данным следствия, бывший правоохранитель во время работы на руководящей должности в Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры — филиале ООО «РЖД» получил 10 млн рублей от родственников подозреваемого в мошенничестве.

Сумма якобы была предназначена для «неустановленных сотрудников правоохранительных органов», которые могли помочь с освобождением подозреваемого от уголовной ответственности и назначить домашний арест.

Напомним, ранее в получении взятки и мошенничестве заподозрили экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону.