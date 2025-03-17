Экс-майора полиции осудили в Ростове на шесть лет колонии

— Приговор в виде 6 лет колонии общего режима остался без изменения. Решение вынесли в Ростовском областном суде, — прокомментировали в УФСБ.
По данным следствия, бывший правоохранитель во время работы на руководящей должности в Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры — филиале ООО «РЖД» получил 10 млн рублей от родственников подозреваемого в мошенничестве.
Сумма якобы была предназначена для «неустановленных сотрудников правоохранительных органов», которые могли помочь с освобождением подозреваемого от уголовной ответственности и назначить домашний арест.
Напомним, ранее в получении взятки и мошенничестве заподозрили экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону.