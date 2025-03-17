Экс-майора полиции осудили в Ростове на шесть лет колонии

Экс-командир ДОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области, майор полиции не смог оспорить свое наказание по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.