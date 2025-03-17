Жители Башкирии отдали мошенникам более пяти миллионов рублей

Жители Башкирии продолжают терять деньги после общения с телефонными мошенниками. Аферисты действуют по проверенной и отработанной схеме: убеждают жертв в том, что их сбережения под угрозой или на них хотят оформить кредит, а затем под различными уловками выманивают огромные суммы.
Так, одной из жертв стал 68-летний пенсионер из Кугарчинского района. Ему позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками банка и силовых структур, и сообщили, что на его имя хотят взять займ. Чтобы предотвратить это, они посоветовали пенсионеру самостоятельно взять кредит, исчерпав лимит, а затем перевести деньги на «безопасный» счет. В результате мужчина перевел аферистам более миллиона рублей.
Всего за сутки жители региона потеряли более пяти миллионов рублей после общения с мошенниками. По всем случаям обмана начато разбирательство.
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