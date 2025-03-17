В Юго-западном районе Воронежа пропал свет

В понедельник, 17 марта, в одиннадцать часов утра исчез свет на улицах Ворошилова, Домостроителей, Космонавтов, Моисеева и прилегающих к ним улицах в Юго-Западном районе Воронежа. По информации «Воронежской горэлектросети», в это время на кабельной линии электропередачи произошло технологическое нарушение на кабельной линии электропередачи.