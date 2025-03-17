В Юго-западном районе Воронежа пропал свет

В понедельник, 17 марта, в одиннадцать часов утра исчез свет на улицах Ворошилова, Домостроителей, Космонавтов, Моисеева и прилегающих к ним улицах в Юго-Западном районе Воронежа. По информации «Воронежской горэлектросети», в это время на кабельной линии электропередачи произошло технологическое нарушение на кабельной линии электропередачи.
Пять бригад энергетиков работают на месте аварии и восстанавливают электроснабжение потребителей Юго-Западного района столицы Черноземья. Специалисты «Воронежской горэлектросети» подключают потребителей на резервные схемы.
Примерно в час дня 17 марта энергетики сообщили, что восстановят подачу электроэнергии в течение 2,5 часов.
Сообщить о нарушениях подачи света воронежцы могут по круглосуточному телефону «Светлой линии 220» компании «Россети»: 8−800−220−0−220.