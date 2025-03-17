Жительница Нижнеудинска зарезала знакомого за оскорбление

В Нижнеудинске на алкогольной почве разыгралась драма со смертельным исходом. В апреле 2024 года в одной из квартир на улице Ленина сибирячка выпивала у себя дома в компании друзей. Гулянка затянулось на несколько дней, и 30 апреля женщина поссорилась со своим знакомым. Мужчина оскорбил свою пассию, а та схватилась за кухонный нож. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.