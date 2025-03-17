Жительница Нижнеудинска зарезала знакомого за оскорбление

В Нижнеудинске на алкогольной почве разыгралась драма со смертельным исходом. В апреле 2024 года в одной из квартир на улице Ленина сибирячка выпивала у себя дома в компании друзей. Гулянка затянулось на несколько дней, и 30 апреля женщина поссорилась со своим знакомым. Мужчина оскорбил свою пассию, а та схватилась за кухонный нож. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— Нанесла им один удар обидчику, лежавшему на диване. После этого хозяйка квартиры вызвала ему скорую помощь. От полученных повреждений 44-летний потерпевший скончался 2 мая 2024 в Нижнеудинской районной больнице, — поделились в прокуратуре региона.
Вину на суде осужденная не признала. Наоборот, строила версии в подтверждение своей непричастности и ссылалась на состояние аффекта. Только вот обвинению хватало доказательств, чтобы подтвердить ее причастность. В итоге подсудимой дали восемь лет колонии.