После курения вейпа в Дзержинске умерла 16-летняя девочка

По его словам, трагедия произошла 13 марта в Дзержинске (Минская область). За несколько минут до смерти подросток в компании друзей парила вейп.
«В результате она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. К сожалению, девочка уже не очнулась, и мы констатируем первую смерть от вейпа», — сказал он.
Представитель МВД рассказал, что в феврале этого года милиция совместно с медиками проводила образовательных учреждениях мероприятия по профилактике использования электронных систем курения среди несовершеннолетних. За месяц было выявлено 55 граждан, которые продавали детям вейпы или жидкости к ним. Также за это время из незаконного оборота изъято электронных систем курения или жидкостей к ним на сумму более 200 тысяч рублей.
В течение февраля в учебных заведениях сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних выявили более 200 детей, использующих парогенераторы. Электронные устройства у них изъели и передали родителям.
«По информации наркологов, употребление электронных систем курения активно воздействует на геном человека: проникновение никотина в клетки через аэрозоли систем нагревания табака глубже, чем при курении обычных сигарет. При этом повреждается структура ДНК», — предостерег Демидович.
Он подчеркнул, что вейпы негативно воздействуют на дыхательную систему детей, увеличивая опасность образования тромбов. А главная опасность электронных систем курения — в жидкостях для их заправки. В них содержатся канцерогены, оказывающие негативное влияние на детский организм.
«И это не пустые слова, они подтверждаются фактами. Ежегодно мы фиксируем факты попадания детей в больницы после вдыхания ими паров вейпов», — констатировал он.
Согласно данным ВОЗ, запрет на реализацию электронных систем курения уже введен в более 30 странах мира. Вопрос о похожих мерах ограничения сейчас рассматривается и в Беларуси.