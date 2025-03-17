После курения вейпа в Дзержинске умерла 16-летняя девочка

Представитель МВД рассказал, что в феврале этого года милиция совместно с медиками проводила образовательных учреждениях мероприятия по профилактике использования электронных систем курения среди несовершеннолетних. За месяц было выявлено 55 граждан, которые продавали детям вейпы или жидкости к ним. Также за это время из незаконного оборота изъято электронных систем курения или жидкостей к ним на сумму более 200 тысяч рублей.