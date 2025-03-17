В квартире Уфы нашли мертвого молодого мужчину

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, осенью 2023 года уфимец вместе с подругой отправился в гости, чтобы выпить. Ночью между мужчиной и одним из жильцов квартиры произошла ссора, которая переросла в избиение. Уфимец одним за другим наносил удары по телу оппонента, пока тот не упал замертво на диван. Его тело найдут лишь на утро.