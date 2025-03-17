В квартире Уфы нашли мертвого молодого мужчину

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 39-летнему мужчине. Его обвиняли в смертельном избиении знакомого.
Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, осенью 2023 года уфимец вместе с подругой отправился в гости, чтобы выпить. Ночью между мужчиной и одним из жильцов квартиры произошла ссора, которая переросла в избиение. Уфимец одним за другим наносил удары по телу оппонента, пока тот не упал замертво на диван. Его тело найдут лишь на утро.
Ранее судимый житель Уфы свою вину не признал. Суд приговорил его к 10 годам колонии особого режима.
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