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Очередное страшное ДТП в пригороде Ташкента: водитель Lexus потерял управление на большой скорости и сбил пешехода

Vaib.uz (Узбекистан. 17 марта). Сегодня в социальных сетях распространилось видео очередного страшного ДТП.

Пользователи утверждали, что авария произошла в пригороде Ташкента, и водитель на большой скорости сбил человека. На кадрах была зафиксирована дата — 28 февраля, но, как выяснилось позже, эта информация оказалась неверной.

Что произошло на самом деле?

В УБДД Ташкентской области рассказали подробности происшествия. Инцидент случился 4 марта 2025 года около 12:40 в Ташкентском районе, на 812-м километре трассы М39 («Алматы — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез»).

20-летний водитель автомобиля Lexus на большой скорости потерял управление, сначала врезался в припаркованный автомобиль Nexia, а затем сбил 65-летнего пешехода, стоявшего рядом с машиной.

Состояние пострадавшего

В результате ДТП пешеход получил серьёзные травмы и был срочно госпитализирован. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

В настоящее время ведётся следствие, которое установит все обстоятельства случившегося.