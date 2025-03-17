Очередное страшное ДТП в пригороде Ташкента: водитель Lexus потерял управление на большой скорости и сбил пешехода

Пользователи утверждали, что авария произошла в пригороде Ташкента, и водитель на большой скорости сбил человека. На кадрах была зафиксирована дата — 28 февраля, но, как выяснилось позже, эта информация оказалась неверной.
Что произошло на самом деле?
В УБДД Ташкентской области рассказали подробности происшествия. Инцидент случился 4 марта 2025 года около 12:40 в Ташкентском районе, на 812-м километре трассы М39 («Алматы — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез»).
20-летний водитель автомобиля Lexus на большой скорости потерял управление, сначала врезался в припаркованный автомобиль Nexia, а затем сбил 65-летнего пешехода, стоявшего рядом с машиной.
Состояние пострадавшего
В результате ДТП пешеход получил серьёзные травмы и был срочно госпитализирован. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.
В настоящее время ведётся следствие, которое установит все обстоятельства случившегося.