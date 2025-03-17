Суд оставил в силе приговор работнику «Уралвагонзавода» о госизмене

Данил Мухаметов и его жена Виктория были задержаны в 2023 году в Нижнем Тагиле в ходе спецоперации УФСБ по Свердловской области. Дело о госизмене против Виктории Мухаметовой, которая также работала на «Уралвагонзаводе», было выделено в отдельное производство. Она полностью признала свою вину. В октябре 2024 года Свердловский областной суд приговорил ее к 12,5 года колонии общего режима, а также оштрафовал на 300 тыс. руб.