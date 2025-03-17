Из-за подъема уровня реки в Башкирии отменили экскурсии к зубрам

Посетителей природного парка «Мурадымовское ущелье» предупредили об отмене экскурсий по маршруту «Тропою зубра». Также закрыт доступ к вольерному хозяйству зубров, сообщили в пресс-службе парка.
Меры приняты из-за подъема уровня воды в реке Большой Ик, вызванного дождями. В связи с этим мосты через броды демонтированы.
Информация о возобновлении экскурсий и изменении ситуации с уровнем воды в реке Большой Ик будет размещена на странице природного парка в соцсети «ВКонтакте» дополнительно.
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