В Самаре экс-министр транспорта попросил перевести его под домашний арест

Иван Пивкин объяснил свою просьбу тем, что врачи предписали ему соблюдать диету, а, находясь под арестом, он этого сделать не может. В свою очередь Вячеслав Яблоков заявил о готовности предоставить бывшему чиновнику свою трехкомнатную квартиру, если суд решит изменить меру пресечения экс-министру транспорта региона.