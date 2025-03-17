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Прокуратура организовала проверку по факту инцидента в Челябинском театре драмы

Прокуратура организовала проверку по факту инцидента в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что на место выезжала прокурор Советского района Елена Петроченко.

«Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за проведение ремонтных работ в театре, а также соблюдению безопасных условий нахождения граждан в учреждении культуры», — прокомментировали в областном надзорном ведомстве.

В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности, заверили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что 15 марта было обнаружено провисание конструкций одного из сегмента потолка в фойе на первом этаже театра. Руководством было принято решение о временной приостановке показов спектаклей для выяснения обстоятельств.

По информации министерства, объект осмотрен подрядчиком в присутствии представителей технического заказчика капитального ремонта — Государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия и и руководства министерства культуры.

После было принято решение производить демонтаж провисшей конструкции, так как эта процедура позволит объективно определить причины провисания.

Ожидается, что потолок будет вновь установлен в течение недели после выводов экспертов.

Ранее сообщалось, что Челябинский театр драмы в октябре 2024 года возобновил работу в своем здании после завершения его капитального ремонта. Работы общей стоимостью 1,7 млрд там начались в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура». Комплексная реставрация затронула фасады, интерьеры и инженерные системы.