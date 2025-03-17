Прокуратура организовала проверку по факту инцидента в Челябинском театре драмы

Ранее сообщалось, что Челябинский театр драмы в октябре 2024 года возобновил работу в своем здании после завершения его капитального ремонта. Работы общей стоимостью 1,7 млрд там начались в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура». Комплексная реставрация затронула фасады, интерьеры и инженерные системы.