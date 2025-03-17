Скот погиб, пути закрыты. Башкирию заливают талые воды

Погода в Башкирии три дня подряд ставит температурные рекорды, и это привело к резкому и обильному таянию снега. В МЧС региона поступило уже более 250 обращений по подтоплению, из них 98 — за последние сутки. В одном из районов более 30 туристов оказались «отрезаны от мира» из-за перелива дороги, в другом — семья «попала в ловушку» в собственном автомобиле. Во дворах и на улицах образовались настоящие озера, причем не только в сельской местности, но и в столице. Сообщается о гибели скота и перекрытии дорог. Как Башкирия справляется с аномальной ситуацией, рассказывает UFA.AIF.RU.