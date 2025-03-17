Скот погиб, пути закрыты. Башкирию заливают талые воды

Погода в Башкирии три дня подряд ставит температурные рекорды, и это привело к резкому и обильному таянию снега. В МЧС региона поступило уже более 250 обращений по подтоплению, из них 98 — за последние сутки. В одном из районов более 30 туристов оказались «отрезаны от мира» из-за перелива дороги, в другом — семья «попала в ловушку» в собственном автомобиле. Во дворах и на улицах образовались настоящие озера, причем не только в сельской местности, но и в столице. Сообщается о гибели скота и перекрытии дорог. Как Башкирия справляется с аномальной ситуацией, рассказывает UFA.AIF.RU.
Эвакуация в ночи
Первые случаи подтопления талыми водами в Башкирии зафиксированы в субботу, 15 марта. В пяти районах республики вода залила территории частных домов и участки местных дорог. В тот день в республике был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха: он составил +9,1°, что на 6° выше, чем в 2003 и 2006 годах. На следующий день рекорд был побит вновь, на этот раз уже 65-летней давности. И число подтоплений закономерно резко пошло вверх.
Вечером 16 марта более 30 туристов в Кармаскалинском районе республики оказались заблокированы из-за перелива через мост реки Узень. Они отдыхали в термобанях у Голубого озера — популярного туробъекта в республике. Выехали назад на 16 машинах, но проехать не смогли: вода поднялась на 30 см от уровня моста. Машины пришлось отогнать подальше, на возвышенность. На место выехали десять спасателей МЧС и Госкомитета по ЧС. До их прибытия несколько человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Для остальных администрация района предоставила автобус. Спасательная операция продолжалась до часу ночи.
10 человек из числа персонала остались в комплексе. Запас воды, еды и медикаментов имеется. Эвакуированные на автобусе доставлены в Уфу. На момент перелива дороги в комплексе находились 47 человек, 16 легковых автомобилей.
«Ловушки» на дороге
В Давлекановском районе талыми водами затопило автомобиль. Семья Тешабаевых выезжала из села Новояппарово, где была в гостях. Вода залила двигатель и салон легковушки, попала в коробку передач и поднялась в салоне на уровень 20 см. По словам женщины, ехавшей в машине, такое здесь наблюдается каждый год.
«Жители деревни оказываются в ловушке стихии, так как выезд единственный. Когда машина заглохла, вода начала поступать в салон. Малолетние дети и я с супругом оказались в западне. Пока ехала помощь, мы всё насквозь промокли. Сколько будет стоить ремонт машины — отдельная тема», — написала в соцсетях женщина, которая ехала в машине.
В МЧС сообщили, что у села движение возможно, но на автомобилях повышенной проходимости. Администрация сельского совета организовала дежурство транспорта для переправы населения в случае необходимости. Чтобы предупредить подобные ЧП, в регионе вводят ограничения движения на нескольких участках дорог. Так, 16 марта проезд был запрещен на участке трассы "М-5 -Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки, в Альшевском районе, на западе республики. Здесь вода размывает объездную дорогу у ремонтируемого моста через р. Курсак.
Погиб скот, затопило базу отдыха
В деревне Ишбулдино Абзелиловского района талая вода затопила частный двор, где погиб мелкий рогатый скот. На видео, которое попало в соцсети, местная жительница передвигается по двору в высоких резиновых сапогах, вода стоит по колено.
В селе Шарипово Кушнареноковский район вода подступила к базе отдыха «В кругу друзей». Причина — подъем реки Кармасан. Отдыхающих здесь пока нет, но велик риск, что зальет всю площадку. Пока вода прибавила 20 см за сутки.
В поселке Лебяжий Уфимского района талая подтоплены 2 участка СНТ «Солнечная поляна», где постоянно проживают 70 человек. Уровень воды составляет 15 см. В МЧС сообщили, что на этой территории прочищена водопропускная труба, но уровень участков ниже уровня трубы.
Столица поплыла
Отвод вод требуется не только в сельской местности и СНТ, но и в столице региона Уфе. В городе с этим беда каждый год — и весной, в период активного снеготаяния и паводка, и летом, во время обильных дождей. Проблема ливневой канализации не решается много лет, а с учетом рельефа местности, с большими перепадами высот, в Уфе периодически образуются настоящие водопады.
Целый водоем образовался на ул. Набережной, 57 в микрорайоне Сипайлово. Чтобы люди смогли утром выехать на работу, откачку воды срочно пришлось производить вечером 16 марта.
Обилие воды в очередной раз не выдержал асфальт. Около дома № 30 по улице 50 лет Октября, в центре столицы, образовалась яма, в которую провалился автомобиль, сообщает UTV. Провал составил пару еще одному, который образовался рядом совсем недавно.
Ребенок на тонком льду
В условиях, когда обильно тает снег и вскрываются реки, сохраняется риск гибели людей не только по вине стихии. Так, в селе Михайловка Уфимского района днем 17 марта на тонкий лед Ольхового озера вышел 11-летний мальчик. Обратно он вернуться уже не смог и оказался отрезанным от земли.
Спасатели МЧС и Госкомитета РБ по ЧС с помощью страховки, спасательных жилета и круга вывели ребенка со льда и передали скорой помощи. Предварительно, у школьника небольшое переохлаждение организма, состояние — удовлетворительное.
Как рассказал сам мальчик, он выбежал на лед за собакой.
По данным экстренных служб, в ближайшие дни в Башкирии сохранятся неблагоприятные погодные явления в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Температура воздуха ночью −1, −6°, при прояснениях −7, −12°, днем 0, + 5. Таким образом, выпавший снег неизбежно будет таять.
Полный прогноз по паводку Башгидромет обещал представить после 25 марта.
«Амбициозная задача — на 1 апреля основную массу грязи убрать. Я в Москве был. Москва уже все, там снега нет. Там практически уже газоны зеленые. Выводите людей, технику, тротуары мыть надо смывать. Уфа — столица Башкирии. По лужам активно пусть работает “Уфаводоканал”. Все бригады пусть выезжают туда, где идет быстрое таяние».