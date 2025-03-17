В Татарстане трое подростков осуждены за угон мотоцикла и автомобиля

На следующее утро, узнав о том, что их родители сообщили в полицию о пропаже, подростки решили вернуться домой. Для этого они снова воспользовались угнанным мотоциклом, но по дороге у них закончилось топливо. Добравшись до дома на попутном транспорте, один из несовершеннолетних вернулся к родителям, а двое других, испугавшись наказания, угнали автомобиль, принадлежавший другому соседу.