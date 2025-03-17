Глава СК поручил возбудить дело после гибели подростка в ДТП под Тюменью

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку в связи с дорожной аварией, которая произошла вечером 16 марта у села Чикча в Тюменском районе, где при столкновении автомобиля «ВАЗ-2107» и питбайка, которыми управляли подростки 17 и 16 лет, погиб 17-летний пассажир питбайка, а один из водителей находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.