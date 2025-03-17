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Глава СК поручил возбудить дело после гибели подростка в ДТП под Тюменью

ТЮМЕНЬ, 17 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления ведомства по Тюменской области возбудить уголовное дело по факту гибели подростка в дорожно-транспортном происшествии, сообщила пресс-служба СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку в связи с дорожной аварией, которая произошла вечером 16 марта у села Чикча в Тюменском районе, где при столкновении автомобиля «ВАЗ-2107» и питбайка, которыми управляли подростки 17 и 16 лет, погиб 17-летний пассажир питбайка, а один из водителей находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

«Региональным следственным управлением организована доследственная проверка по факту ДТП в Тюменской области, в результате которого погиб подросток. Председатель Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Тюменской области А. А. Кублякову возбудить уголовное дело, представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении.