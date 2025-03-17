Страшная трагедия в Молдове: Годовалого малыша отец случайно переехал на автомобиле — ребенок скончался в больнице

Трагедия в Анений Ной. Годовалый ребенок попал под колеса семейной машиной, которой управлял его отец.
Трагедия произошла в селе Чобановка района Анений Ной, сообщают источники PulsMedia.MD.
Пострадавшим оказался 11-месячный ребенок. Он остался бы без присмотра и играл во дворе дома, когда его 30-летний отец за рулем Volkswagen Touran совершил маневр задним ходом.
Молодой человек не заметил ребенка. В результате удара малыш получил множественные травмы и был доставлен в больницу.
Врачи пытались спасти ему жизнь, но из-за серьезных травм малыш скончался вскоре после поступления.
Правоохранители расследуют дело, чтобы установить все обстоятельства, при которых произошла трагедия.