Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страшная трагедия в Молдове: Годовалого малыша отец случайно переехал на автомобиле — ребенок скончался в больнице

Предварительно установлено что молодой человек сдавал задним ходом на автомобиле и не заметил, как под колеса попал его 11-месячный ребенок.

Трагедия в Анений Ной. Годовалый ребенок попал под колеса семейной машиной, которой управлял его отец.

Трагедия произошла в селе Чобановка района Анений Ной, сообщают источники PulsMedia.MD.

Пострадавшим оказался 11-месячный ребенок. Он остался бы без присмотра и играл во дворе дома, когда его 30-летний отец за рулем Volkswagen Touran совершил маневр задним ходом.

Молодой человек не заметил ребенка. В результате удара малыш получил множественные травмы и был доставлен в больницу.

Врачи пытались спасти ему жизнь, но из-за серьезных травм малыш скончался вскоре после поступления.

Правоохранители расследуют дело, чтобы установить все обстоятельства, при которых произошла трагедия.