Салют во время опасности атаки БПЛА в Воронеже сняли на видео

Воронежцы запустили салют вечером 16 марта, когда город и область находились под угрозой атаки беспилотников, соответствующее видео очевидцы опубликовали в сети.
В комментариях горожане высказали своё возмущение:
«Последние дни так много отражает наше ПВО и люди вот так поступают. Совести нет и мозгов. Ребятам ПВО большое спасибо!!! И да, вопрос, почему разрешают продажу???».
«Это вполне можно под мелкое (или даже не мелкое) хулиганство подтянуть. 15 суток вполне отрезвят сознание любителей пиротехники».
Напомним, опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили накануне в 19:20. Предупреждение действовало до 2:27.
В Минобороны сообщили, что минувшей ночью над регионами России перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА.