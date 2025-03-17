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Салют во время опасности атаки БПЛА в Воронеже сняли на видео

Воронежцы запустили фейерверк вечером 16 марта.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежцы запустили салют вечером 16 марта, когда город и область находились под угрозой атаки беспилотников, соответствующее видео очевидцы опубликовали в сети.

В комментариях горожане высказали своё возмущение:

«Последние дни так много отражает наше ПВО и люди вот так поступают. Совести нет и мозгов. Ребятам ПВО большое спасибо!!! И да, вопрос, почему разрешают продажу???».

«Это вполне можно под мелкое (или даже не мелкое) хулиганство подтянуть. 15 суток вполне отрезвят сознание любителей пиротехники».

Напомним, опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили накануне в 19:20. Предупреждение действовало до 2:27.

В Минобороны сообщили, что минувшей ночью над регионами России перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА.