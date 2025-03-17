Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии из-за подтоплений полностью закрыли две дороги

Ограничения коснутся всех видов транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В двух районах Башкирии закрыли дороги для всех видов транспорта. Об этом предупреждает МЧС республики. Как уточнили в ведомстве, ограничения будут действовать несколько дней.

Так, в Гафурийском районе закрыта дорога Янгискаин — Мраково — Юрактау — дом отдыха «Шихан» с 0 по 4 км. Ограничения будут действовать до 21:30 21 марта. Водителям предлагают объездные пути Янгискаин — Забельское — Мраково и Мраково — Забельское — Янгискаин.

Также до 19 марта будет закрыта трасса в Салаватском районе Башкирии Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино с 56 километра (объездная дорога ремонтируемого мостового перехода через р. Сикияз). По данным МЧС по Башкирии, дорога закрыта из-за подтоплений.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассника.