В Башкирии из-за подтоплений полностью закрыли две дороги

В двух районах Башкирии закрыли дороги для всех видов транспорта. Об этом предупреждает МЧС республики. Как уточнили в ведомстве, ограничения будут действовать несколько дней.
Так, в Гафурийском районе закрыта дорога Янгискаин — Мраково — Юрактау — дом отдыха «Шихан» с 0 по 4 км. Ограничения будут действовать до 21:30 21 марта. Водителям предлагают объездные пути Янгискаин — Забельское — Мраково и Мраково — Забельское — Янгискаин.
Также до 19 марта будет закрыта трасса в Салаватском районе Башкирии Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино с 56 километра (объездная дорога ремонтируемого мостового перехода через р. Сикияз). По данным МЧС по Башкирии, дорога закрыта из-за подтоплений.
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