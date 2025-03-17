Омскому микрорайону угрожает трещина в стене с газом

Следственное управление СКР по Омской области начало доследственную проверку по факту сообщений в соцсетях о возможной угрозе безопасности дома № 17 б на улице Лукашевича. Жильцы заявляют, что стена, к которой прикреплена газовая труба, в аварийном состоянии, а управляющая компания не предпринимает мер.
«Мы годами требуем капитального ремонта, но управляющая компания просто игнорирует нас», — рассказывают жители в соцсетях. Они опасаются, что конструкция может обрушиться и создать опасность для всего микрорайона.
В управляющей компании «Левобережье» заверили, что специалисты обследовали здание и угрозы жизни и здоровью граждан не выявили. По их словам, восстановительные работы включены в план ремонта на лето 2025 года и начнутся при наступлении положительных температур.
Следователи намерены разобраться в ситуации, дать правовую оценку действиям ответственных лиц и выяснить, действительно ли состояние стены представляет опасность.