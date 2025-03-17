Жительницу Петербурга задержали за обман школьницы на миллионы рублей

Ранее в региональном ведомстве сообщали, что 10 марта в полицию Ломоносовского района Ленинградской области обратилась директор логистической компании, отметив, что неизвестный связался с ее 13-летней дочерью через мессенджер и рассказал о проблемах родителей, которые якобы могут оказаться в тюрьме. Под предлогом их спасения девочку убедили втайне собрать все сбережения и передать курьеру, которая получила на парковке у гипермаркета на Гостилицком шоссе 7,42 миллиона рублей в разной валюте. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).